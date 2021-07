Coronanieuws: ook in verpleeghuizen neemt aantal coronagevallen weer toe

23.06



In de aanloop naar de twee duels met PSV in de voorronde van de Champions League hebben twee spelers van de Turkse voetbalclub Galatasaray positief getest op het coronavirus. Dit duo is in quarantaine gegaan en mist sowieso de eerste wedstrijd komende woensdag in Eindhoven. Een week later is de return in Turkije. Om welke twee spelers het gaat, is niet bekendgemaakt.