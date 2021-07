Deze dronebeelden laten zien hoe het waterpeil in de Maas bij Megen stijgt

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Hoogwater in Megen

Het hoogwater dat vanuit het zuiden van Limburg richting Brabant stroomt, houdt de gemoederen in het noordoosten van Brabant zaterdagochtend al flink bezig. Ook in de Maas bij Megen stijgt het water, zoals te zien is in de bovenstaande video.

In Noord- en Midden-Limburg was het zaterdagochtend vroeg al alle hens aan dek. De hoogwaterpiek bevond zich rond negen uur bij Roermond en Venlo.

In Brabant vallen de problemen tot nu toe mee. Waterschap Aa en Maas verwacht dat de piek pas zondagmorgen rond acht uur Maashees bereikt.

Veerdiensten

Bij Megen is de veerpont vanwege de hoge waterstand uit de vaart genomen. Datzelfde geldt voor de veerdiensten Afferden en Vierlingsbeek-Bergen.

In Oeffelt liep het water rond halfacht 's ochtends al over de straten, laat een ooggetuige weten. "Onder meer bij de Veerstraat."

De Maaskade in Grave trok zaterdagochtend veel publiek. Daar kwamen veel mensen het hoogwater met eigen ogen bekijken.

'Kom niet'

De gemeente Oss sloot zaterdagmorgen de Osse Maasdijk van Keent tot en met Oijen af voor verkeer en voor bezoek. Dit was nodig omdat het waterschap Aa en Maas de dijk wilde inspecteren. De gemeente vraagt iedereen om niet naar de dijk te komen.

Nieuwsgierige mensen wordt nadrukkelijk gevraagd sowieso weg te blijven uit overstroomde gebieden. "We zien dat ramptoeristen echt de behoefte hebben om te komen kijken, maar blijf echt thuis", benadrukte een woordvoerster van de veiligheidsregio zaterdagochtend. Ze legde uit dat hulpdiensten de ruimte nodig hebben om hun werk te doen en ook de kans bestaat dat ramptoeristen zichzelf in gevaar brengen.

