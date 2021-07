Sambeek ziet Maaswater snel stijgen, maar de zenuwen vallen mee

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1

Het moet in 2003 zijn geweest dat het water in de Maas voor het laatst zo hoog stond, denken inwoners van Sambeek die zaterdag een kijkje komen nemen bij de rivier. Echt zenuwachtig worden ze niet van de voorspellingen over het hoge waterpeil: ze hebben vertrouwen in de maatregelen die zijn getroffen na de overstromingen in de jaren 90.

De Maasstraat in Sambeek leidt direct naar het pontje naar Afferden. De straat is helemaal ondergelopen en het wassende water stroomt langs het plaatsnaambord. Een spectaculair gezicht, vinden de bewoners. "We hebben hier hele boomstammen en zelfs een Dixie voorbij zien drijven."

Volgens de bewoners van de straat gaat het snel met het stijgende water. "Gisteren konden we hier nog gewoon fietsen en met de auto rijden." Nu staat er een sterke stroming en is het absoluut niet aan te raden om het water in te lopen.

Mensen wagen zich in het water van de overstromendeMaas in Sambeek vergroot

Verderop in de Maasstraat staan volgens de bewoners een stuk of 6 woningen op terpen. "Die mensen zijn nu van de buitenwereld afgesloten." Maar het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. "De mensen die daar wonen werken ook bij de sluis."

Veel bewoners van Sambeek kunnen zich het hoge water in de jaren negentig nog herinneren. Sindsdien is er gewerkt om ruimte te geven aan de rivier de Maas. De bewoners van de Maasstraat hebben er wel vertrouwen in. "Nu hopen we dat die werkzaamheden hun vruchten gaan afwerpen."

Voor de boeren is deze overstroming bij Sambeek niet fijn, denken de dorpelingen. "Veel gewassen staan nu onder water." Bij de afzetting is al ruzie gemaakt, zeggen omwonenden. Loonwerkers wilden nog snel de gewas van het land halen en gooiden de afzettingsborden opzij, zeggen ze. "Het gewas dat is achtergebleven, is nu niets meer waard."

