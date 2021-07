Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Festival op Tilburgse kermis wordt stilgelegd: 'Wat is een kwartier?'

De Desporados Roadshow in Tilburg is vrijdagavond vlak voor het einde stilgelegd. De coronamaatregelen werden niet goed nageleefd op het festival rondom de kermis. Mensen moesten blijven zitten, maar dit gebeurde niet. De gemeente Tilburg en organisator besloten daarom om een kwartier eerder te stoppen.

Maaike Cnossen Geschreven door

“Je kunt denken: wat is een kwartier? Maar dit was vooral bedoeld om een signaal af te geven”, laat een woordvoerder van de gemeente Tilburg weten. “Het is een bijzondere tijd met bijzondere spelregels. We moeten ons allemaal aan die spelregels houden. Als dat niet gebeurt, gaan wij ook handhaven.”

Ook de organisatie laat weten dat dit hun beleid is om op tijd te stoppen als de coronamaatregelen niet gehandhaafd kunnen worden. Zij benadrukt dat eerder stoppen mits nodig ook vooraf was afgesproken.

Volgens haar vond er de hele avond goed contact plaats tussen handhavers van de gemeente en de organisatie. “Het is ook echt samen besloten. Er was nauw overleg. De organisatie heeft de bezoekers meerdere keren op de regels gewezen. Ook beveiligers spraken de mensen aan.”

Evenementen zijn momenteel, vanwege de coronabeperkingen, alleen toegestaan als mensen een vaste zitplek hebben. De organisatie van de Roadshow riep bezoekers daarom op om te ‘dansen op de billen’. Dat bleek alleen makkelijker gezegd dan gedaan. Er gaan filmpjes rond waarop te zien is hoe het er vrijdag in de Koepelhal aan toe ging.

Volgens de organisator van het festival, Tim Frenken, speelde dit alleen op het eind. “Twee derde van de avond ging goed. Het staan was tegen het eind. Toen is dus ook besloten om er een eind aan te breien”, geeft hij aan. “Handhaving is drie keer binnen geweest en toen was alles picobello in orde.”

"Straks mogen wij weer dicht."

De horeca in Tilburg baalt ondertussen. “Het is erg krom. Ik en mijn collega’s mogen bijna niks. Normaal hebben wij ook stapavonden tijdens de Tilburgse kermis en dat kan nu ook niet”, geeft een kroegbaas aan, die anoniem wil blijven. “Het is gewoon geen goed idee en dat is vrijdagavond wel gebleken. Het is gewoon heel moeilijk om mensen te laten blijven zitten. Helemaal als er steeds meer drankjes in gaan.”

“We gunnen iedereen alles. En zo’n organisatie ook. Maar we vinden het gewoon niet gepast om zo’n evenement nu toe te staan”, vervolgt hij. “Straks kunnen wij weer langer dicht omdat dit soort dingen nu plaatsvinden.”

Het festival begon vrijdagavond en duurt nog acht avonden. “We blijven een vinger aan de pols houden”, aldus de woordvoerder van de gemeente. Ze wil niet op zaken vooruit lopen wat er gebeurt als de regels weer niet worden nageleefd. “Daar kan ik nu nog niks over zeggen.” De organisator geeft aan zich aan de afspraken te blijven houden.

