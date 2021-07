Coronanieuws: twee atleten positief getest in olympisch dorp in Tokio

05.08



In het olympisch dorp in Tokio zijn twee atleten positief getest op het coronavirus, hebben functionarissen van de Spelen naar buiten gebracht. Om wie het gaat, is niet bekendgemaakt. Het gaat om de eerste gevallen onder atleten. Een dag eerder werd bij iemand in het dorp die betrokken is bij de organisatie al het virus vastgesteld. Eerder werd bekend dat er vijf sporters bij aankomst in Tokio positief waren getest. Zij zitten in afzondering en moeten zich houden aan strikte hygiëneregels.