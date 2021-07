Hoogwater trekt veel bekijks in Boxmeer: 'Ik vind dit maar eng'

"Ik wilde even weten hoe het ervoor staat, maar ik vind het eng." vergroot

Het hoogwater in het noordoosten van Brabant trekt zondag veel bekijks. "Puur ontzag is het", vertelt een vrouw in Boxmeer. "Ontzag voor de natuur. Die is zo krachtig! Ik hoop maar dat het water niet door de dijk gaat sijpelen, dat die sterk genoeg is. Maar het is ook wel een mooi verschijnsel om te zien."

"Normaal gesproken ga ik hardlopen, maar ik vind dit zo mooi dat ik even over de dijk wilde wandelen om te zien hoe het er hier nu uitziet", vertelt andere vrouw aan de Loerangelsestraat. "Ik ben heggenvlechter en die heggen staan nu ook onder water. Dat vind ik prachtig om te zien." Ze heeft haar telefoon in de aanslag om alles vast te leggen. "Het weer is natuurlijk ook prachtig dit weekend."

"In februari kwam het water hier lang niet zo ver als nu."

De gevlochten heggen kunnen volgens haar goed tegen dit hoge water. "Maar ik ben bang dat als het water straks weg is, er veel troep in de heggen zal zitten. Die zullen we moeten schoonmaken."

Ze richt haar blik weer op het water en tuurt in de verte. "De Maas bevindt zich vanaf hier op zo'n vijfhonderd meter", weet ze. "In februari stonden de uiterwaarden hier ook onder water, maar toen kwam het water lang niet zo ver als nu. Dit is echt veel verder. Het water staat nu een stuk hoger dan zaterdagavond."

"Straks breekt het water alsnog door de dijk..."

Maar niet iedereen vindt de ondergelopen uiterwaarden prachtig. "Ik wilde even weten hoe het ervoor staat, maar ik vind het eng", vertelt een derde vrouw, die ook even komt kijken. "Je weet niet wat het gaat doen, hè. Water heeft een geweldige kracht en het staat hier nu al zolang... Dadelijk breekt het alsnog door de dijk."

Daarnaast maakt ze zich zorgen over het wild dat normaal gesproken in dit gebied te vinden is. "Zaterdagochtend zag ik nog muisjes van de ene naar de andere kant van de weg vluchten om een droog heenkomen te vinden. Die zijn nu veilig. Maar het is maar de vraag wat de andere dieren doen. Wij zien hier normaal gesproken heel veel hazen en fazanten. Misschien kunnen die geen kant op. Dat vind ik heel verdrietig."

