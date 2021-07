Dijkgraaf: 'Geen Limburgse taferelen verwacht maar we zijn waakzaam'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Dijkgraaf: 'Maas bereikt dinsdag hoogste punt in Heusden'

De Maas bereikt dinsdag zijn hoogste punt in Heusden. Dat verwacht dijkgraaf Mario Jacobs van Waterschap Aa en Maas. Hij verwacht nog altijd geen ‘Limburgse taferelen’. “Het is beheersbaar, maar we zijn waakzaam”, zegt hij zondagmiddag in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

Het is alle hens aan dek bij het waterschap vanaf het moment dat de zware regenval werd verwacht. “We zien het dagen van tevoren aankomen”, vertelt hij. “In Maastricht hadden ze maar een reactietijd van vier uur. Wij hebben gewoon geluk dat de situatie bij ons anders is.”

Het verschil in landschappen tussen de provincies speelt hierbij een rol. Brabant is een stuk vlakker dan Limburg. “Het dendert daar de heuvels af. De regen ging ook niet weg. Bij ons kon het regenwater eerst nog worden afgevoerd voordat de golf hoogwater eraan kwam”, legt hij uit.

"We hebben aannemers klaarstaan die er naartoe kunnen om de boel te dempen.”

De dijkbeheerders en vrijwilligers van Aa en Maas staan ondertussen op scherp. De dijken worden volop gecontroleerd. “Waar zitten er scheuren. Waar zit er kwel? Kwelwater kan opborrelen en de dijk verzwakken. We hebben aannemers klaarstaan die er naartoe kunnen om de boel te dempen.”

Jacobs is nog niet zo lang dijkgraaf. Hij trad in april aan. Je kunt dus wel spreken van een echte vuurdoop, of een 'waterdoop' zoals hijzelf zegt. Het geeft volgens hem aan hoe interessant water. “Als het er niet is, heb je een probleem. Maar als er teveel is ook.”

"De natuur kan meedogenloos zijn."

In Brabant zijn er zoals gezegd nog geen echte problemen met het hoogwater. Het trekt vooral bekijks en zorgt voor mooie plaatjes en beelden. “Het geeft schoonheid, maar neemt ook. Kijk maar naar Limburg. De natuur kan meedogenloos zijn.”

Hij geeft aan nu ook al bezig te zijn met het vasthouden van water. Mocht er straks weer droogte komen, is dat er al. Iets wat vorig jaar juist speelde. Voor nu wordt dinsdag dus het hoogste punt verwacht. Het duurt zeker tot woensdag voordat het peil weer redelijk normaal is.

