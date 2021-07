Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Herlings breekt schouderblad tijdens Grand Prix in Oss

Jeffrey Herlings is uitgevallen na de eerste manche van de Grote Prijs van Nederland in Oss. De motorcrosser uit Elsendorp won weliswaar de eerste manche, maar brak tijdens de race zijn schouderblad. 'Ik had de hele race tranen in mijn ogen.'

Herlings kwam in de beginfase in de problemen toen hij het voorwiel van collega Ivo Monticelli tegen zich aan kreeg. De wereldkampioen van 2018 herstelde zich echter goed en dankzij een sterke eindsprint wist hij de race op zijn tandvlees te winnen. Daarna moest hij echter de handdoek in de ring gooien.

Tranen

"Ik heb hier geen woorden voor", aldus de balende Herlings na afloop van de eerste manche. "Ik heb dit jaar zo slim gereden en nul risico's genomen en dat gebeurt dit.... Ik kan niet geloven dat ik de eerste manche nog heb weten te winnen. De pijn was onbeschrijflijk. Ik had de hele race tranen in mijn ogen."

"Ik voel me zo rot voor mijn team. De motor was fantastisch. Morgen kijken we hoe ernstig de schade is en of ik dit seizoen nog in actie kan komen."

Gajser wint

De kansen op een thuiszege werden vrijwel meteen gereduceerd tot nul toen Glenn Coldenhoff, tweede in de eerste manche, in de start van de tweede manche ten val kwam. WK-leider Tim Gajser had aan een derde en tweede plaats voldoende om zijn tweede GP zege van het seizoen te boeken.

Coldenhoff deed er alles aan deed om de schade te beperken, maar bleef steken op een schamele 23ste plek.

