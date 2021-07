Koe na 100 kilometer door de Maas weer thuis: 'Ze ligt fijn te rusten'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Koe die 100 kilometer door de Maas zwom is veilig en wel thuis.

Ze is weer veilig thuis na een ongelofelijk en waarschijnlijk ook angstig avontuur. De koe die zaterdagmiddag uit de Maas in Escharen werd gered. Het dier maakt het ook goed. Ze is weer bij haar boer in het Limburgse Echt, zo’n honderd kilometer verderop. De afstand die de koe zelf ook afgelegd heeft door het water.

“Ze ligt fijn in het stro te rusten. Ze heeft wat gegeten. Er is verder niks mee aan de hand", laat eigenaar Har Smeets weten aan de Limburgse omroep L1. "Ongelofelijk dat zo’n dier zo lang kan zwemmen of blijven drijven en dan nog de kracht heeft om op de wal te komen.”

Een vriend van de boer heeft haar zaterdagmiddag in Brabant opgehaald. Smeets was zelf druk met het vangen of op het droge houden van zijn andere koeien. De koe is in Escharen nog nagekeken door een veearts. Daar bleek al dat ze gezond en wel uit het water was gekomen.

"Die koe gaat echt niet naar de slachtbank."

De boer heeft goed nieuws voor mensen die denken dat ze nu naar de slacht gaat. "Dat gaat niet gebeuren. Die gaat gewoon terug naar het terrein en zal ook nooit geslacht worden. Die zal er altijd mogen blijven lopen."

Er gingen meer koeien van de Limburgse boer de hort op. Hij heeft twintig van zijn dertig koeien, maar is de andere nog kwijt. Een dier dat naar het Limburgse Grubbenvorst dreef, heeft het helaas niet overleefd.

