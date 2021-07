Tilburgse kermis vanaf nu iedere avond eerder dicht om drukte tegen te gaan

Een lange rij bij een van de ingangen van de kermis. vergroot

De gemeente gooit de Tilburgse kermis zondagavond om negen uur dicht. Dit is vanaf nu ook het nieuwe beleid. De eindtijd wordt vervroegd naar dit tijdstip in plaats van tien of elf uur ’s avonds. Het is in de avonden te druk, waardoor afstand houden moeilijk gaat.

Maaike Cnossen Geschreven door

"Als mensen in een wachtrij staan is dat niet erg, maar als het te lang duurt vinden mensen dat niet prettig. Er stonden zaterdagavond wel 700 tot 800 mensen te wachten tot ze weer het terrein op konden. Dat gaat niet”, geeft kermiswethouder Rolph Dols aan.

Het kermisterrein ging zaterdagavond op slot vanwege de drukte. Er mochten geen nieuwe bezoekers meer bij vanaf halfnegen. Ook de parkeergarages in het centrum lieten niemand meer toe. Met name op de Spoorlaan stond een lange rij wachtenden voor de ingang. Het leidde ook tot veel drukte op de wegen in het centrum.

Druktemeter

Het is zondagmiddag ook erg druk. Kom niet meer naar de Tilburgse kermis, is het advies. De druktemeter van de gemeente staat op rood. Dit houdt in dat ze mensen vragen om thuis te blijven en hun bezoek op een rustig(er) moment te plannen.

Afstand houden op het terrein gaat lastig. Dat erkent Dols ook. “Wij creëren de situatie. Er zit een verantwoordelijkheid bij ons, bij de exploitanten, maar ook zeker bij de bezoekers zelf." Hij denkt niet aan afblazen. Ook niet nu de coronabesmettingen blijven oplopen. “Dansen met Janssen was te snel, maar we gaan mensen ook niet achter de geraniums zetten”, geeft hij aan.

De Tilburgse kermis ging vorig jaar ook door in coronatijd. Veel mensen vonden dit achteraf niet verstandig. “Vorig jaar was een hele andere situatie. Een heleboel mensen waren toen nog niet gevaccineerd. Er werden ook minder mensen getest”, vindt Dols. “Als je kijkt naar de ziekenhuisopnames is de situatie nu beter dan die van vorig jaar.”

Ook uur eerder open

De Tilburgse kermis zou op weekenddagen eigenlijk tot elf uur 's avonds open zijn. Doordeweeks tot tien uur. Dit wordt nu dus negen uur. De attracties gaan wel een uurtje eerder open. Bezoekers kunnen nu om twaalf uur 's middags terecht.

LEES OOK: Kermis Tilburg sluit poorten voor nieuwe bezoekers vanwege drukte

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.