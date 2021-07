Kermis Tilburg sluit poorten voor nieuwe bezoekers vanwege drukte

Alle ingangen zijn dicht, wat leidt tot lange wachtrijen. vergroot

De kermis in Tilburg is zaterdagavond gesloten: nieuwe bezoekers werden vanaf halfnegen bij alle toegangspoorten geweigerd. Ook de parkeergarages in het centrum lieten de rest van de avond geen auto’s meer toe. De gemeente heeft dit besluit genomen omdat het te druk was op de kermis en bezoekers moeilijk afstand konden houden.

Ron Vorstermans Geschreven door

Het sluiten van de ingangen leidde tot lange wachtrijen van mensen die toch hoopten later op de avond de kermis binnen te kunnen. Met name op de Spoorlaan stond een lange rij wachtenden voor de ingang.

Gewaarschuwd met borden

Volgens de gemeente behoren de twee maatregelen tot ‘een breder plan voor als het te druk wordt’. Dat was zaterdagavond dus het geval.

Met matrixborden werd gewaarschuwd voor de maatregelen en hoopt de gemeente mensen die onderweg zijn naar de kermis ‘te motiveren om toch om te draaien’.

Rond negen uur leidde het sluiten van de parkeergarages en de kermis tot veel drukte op de wegen in het Tilburgse centrum. Om elf uur gaat de kermis iedere dag dicht in Tilburg.

Ook Uden sluit kermis

Ook in Uden zijn de kermispleinen en de terrassen zaterdagavond vol. De gemeente doet op Facebook een oproep om niet meer naar het evenement toe te komen. De kermis is eigenlijk tot middernacht open, maar het is nu dus te druk voor nieuwe bezoekers,

Een lange rij bij een van de ingangen van de Tilburgsekermis. vergroot

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.