Coronanieuws: thuiswerken weer de norm, huizen minstens kwartier luchten

05.13



Een grote meerderheid van de Japanners heeft er geen vertrouwen in dat de Olympische Spelen in Tokio, die over een paar dagen van start gaan, veilig gehouden kunnen houden. De Japanse krant Asahi Shimbun meldt op basis van onderzoek dat volgens 68 procent van de ongeveer 1500 telefonische respondenten veilige Spelen niet mogelijk zijn vanwege de coronapandemie. Afgelopen weekend werden in het olympisch dorp in Tokio drie personen uit dezelfde olympische ploeg positief getest op het coronavirus.