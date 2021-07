Dit zijn de Brabantse favorieten voor olympisch goud

vergroot

Deze week beginnen de Olympische Spelen. In Tokio wordt er op veel verschillende sporten weer gestreden om de medailles. In de geschiedenis van het wereldwijde sportevenement hebben veel Brabanders eremetaal weten te winnen. Dit zijn deze keer de grootste Brabantse troeven in de strijd om de olympisch goud.

Fabian Eijkhout

Mathieu van der Poel

De erelijst van Mathieu van der Poel is enorm. Zelf heeft hij een gouden medaille op de Olympische Spelen echter nog heel hoog op zijn verlanglijstje staan. Dat moet gebeuren bij het mountainbiken, de discipline waar hij naast het veldrijden en wegwielrennen ook succesvol in is.

"Ik denk dat we met Mathieu van der Poel absoluut een medaillekandidaat in huis hebben voor de wedstrijd bij de mannen", zei bondscoach Gerben de Knegt over Van der Poel. Bij de wedkantoren is de alleskunner op de fiets de absolute topfavoriet, voor de jonge Brit Tom Pidcock.

Mathieu van der Poel tijdens de Vlaamse Druivencross (foto: Hollandse-Hoogte) vergroot

Harrie Lavreysen

Ook de kans dat Harrie Lavreysen met goud naar huis komt, is heel erg groot. De baanwielrenner uit Luyksgestel is favoriet op maar liefst drie verschillende onderdelen: sprint, teamsprint en keirin. Dat de 24-jarige prijzenpakker door bijna iedereen gezien wordt als mogelijke medaillemagneet in Tokio is niet gek, op de drie onderdelen is hij momenteel namelijk ook regerend wereldkampioen.

Grootste concurrent om de gouden medailles is voor de olympische debutant Jeffrey Hoogland. Teamgenoot bij de teamsprint en naast de baan ook een goede vriend. Op de wereldkampioenschappen van 2019 en 2020 stonden ze in de sprintfinale tegenover elkaar, met beide keren Lavreysen als blije winnaar.

Harrie Lavreysen (foto: Hollandse Hoogte). vergroot

Sanne van Dijke

Judo is een van de meest lastige sporten om te voorspellen. Een seconde van onoplettendheid en het goud kan uit beeld zijn. Een verkeerde stap, even de grip kwijt of te gretig zijn kan genoeg zijn om op je rug te liggen en uitgeschakeld te zijn. Toch zijn er natuurlijk favorieten. Sanne van Dijke is een van de kanshebbers op het goud in de klasse tot zeventig kilogram.

De judoka uit Heeswijk-Dinther is de regerend Europees kampioene. In de finale klopte ze de Française Margaux Pinaut, die samen met de Japanse Chizuru Arai en Van Dijke nu als favoriet voor de olympische titel wordt gezien.

vergroot

Sjef van den Berg

Vijf jaar geleden was Sjef van den Berg heel dicht bij een medaille op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Uiteindelijk ging hij met niets naar huis, de vierde plek was zowel een hoogte- als dieptepunt voor de handboogschutter uit Heeswijk-Dinther. In Tokio heeft hij een nieuwe kans, het is ook meteen zijn laatste kans. Van den Berg (26) stopt door enorme hoofdpijn met topsport.

Als hij zijn eigen niveau haalt, zijn er weinig concurrenten over. De Zuid-Koreaan Kim Woojin en Amerikaan Brady Ellison, de huidige nummer 1 van de wereld, zijn de topfavorieten. Laatstgenoemde was in Brazilië de man die in de strijd om het brons won van Van den Berg. Naast de individuele strijd komt Van den Berg ook nog met team heren en team gemengd in actie.

Sjef van den Berg (foto: archief). vergroot

