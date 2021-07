Stefaans Franse camping staat helemaal blank: 'En het water blijft stijgen'

Foto: Facebook vergroot

Stefaan Pinckaers en zijn vriendin Anneke uit Asten krijgen het flink voor hun kiezen. In juni 2020 begon het stel als beheerder van camping Aux Rives du Soleil tussen Dijon en Lyon. Na hun allereerste werkdag ging de camping op slot vanwege de Franse lockdown. Ook in Frankrijk is enorm veel regen gevallen en nu staat hun camping helemaal blank. "Zoveel water in juli, dat hebben ze hier ook nog nooit meegemaakt."

Stefaan was de voorbije dagen ook in beslag genomen door het stijgende water dat zijn camping bedreigde. "Dezelfde buien die in Luxemburg en België voor een chaos hebben gezorgd, zijn ook over het stroomgebied gegaan van rivieren die in de Saône uitkomen", vertelt Stefaan in het ochtendprogramma WAKKER! van Omroep Brabant. "Dat zorgt ervoor dat het water op onze camping nog steeds aan het stijgen is. De camping staat nu onder water en is gesloten. Met man en macht zijn we bezig, zodat we snel weer open kunnen."

"Vrijdag hebben we onze campinggasten geëvacueerd."

Zo'n twee jaar geleden besloot Stefaan zijn baan als manager van een internationaal bedrijf op te zeggen. Samen met zijn vriendin reisde hij door Europa. Onderweg ontstond het plan van een eigen camping. Nadat ze ervaring hadden opgedaan op een camping in Zuid-Frankrijk, kwam camping Aux Rives du Soleil in beeld waar ze als beheerder aan de slag zijn gegaan.

"We hebben onze campinggasten afgelopen donderdag gewaarschuwd dat het water verder zou gaan stijgen. Vrijdag hebben we iedereen geëvacueerd en in veiligheid gebracht. Maar het water blijft stijgen, het houdt niet op."

"Dit hebben ze hier ook nog nooit meegemaakt."

Eerst de lockdown en nu de overstromingen. Flinke tegenvallers maar Stefaan blijft positief. "Ik heb geen andere keuze. We blijven ervoor gaan, maar makkelijk is het zeker niet. We hebben al een keer meegemaakt dat de camping in de winter onder water stond. Toen waren we er beter op voorbereid dan nu in de zomer. Dit is ongekend en hebben zelfs de bewoners van dit gebied nog niet meegemaakt. Hopelijk zakt het water snel en kunnen we gaan werken aan de heropbouw."

