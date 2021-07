Guus Meeuwis stelt huwelijk wéér uit: 'Uitstel maar geen afstel'

Guus Meeuwis heeft zijn vriendin Manon Meijers ten huwelijk gevraagd (foto: Instagram). vergroot

Dat hij gaat trouwen is zeker, maar dat zal volgens Guus Meeuwis nog niet snel gebeuren. In De 538 Ochtendshow vertelt de zanger dat vanwege de coronamaatregelen zijn huwelijk met Manon Meijers weer is uitgesteld.

Meeuwis is nog altijd verliefd, maar de grote dag is weer met een jaar uitgesteld. Een jaar geleden deden ze dat ook al.

"Het is overal, de liefde is overal."

In de radioshow benadrukt Meeuwis dat van uitstel geen afstel komt. Hij en verloofde Manon hebben al wel de nodige voorbereidingen getroffen maar Guus wil daar weinig over kwijt.

Wel probeerde presentator Frank Dane nog los te peuteren of het huwelijk in het binnenland of buitenland zal plaatsvinden. "Het is overal, de liefde is overal", antwoordde Guus hierop.

"Zo schuiven we alles een beetje op, behalve deze single."

Bij De 538 Ochtendshow was de zanger te gast om te praten over zijn nieuwe single Net Als Dansen die hij samen met Armin van Buuren heeft gemaakt. "Zo schuiven we alles een beetje op, behalve deze single", lacht de zanger.

In augustus 2019 ging Guus voor Manon op zijn knieën tijdens een vakantie in Portugal. Ze zijn nu zo'n vijf jaar samen.

