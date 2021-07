Dit zijn de Brabantse outsiders voor een olympische medaille

Bas Verwijlen outsider Tokyo 2020 vergroot

Deze outsiders zijn misschien niet de topfavorieten voor olympisch goud maar toch dromen ze van succes op de Olympische Spelen in Tokio. Deze Brabantse sporters zijn niet bij voorbaat kansloos.

Marianne Vos

Marianne Vos liet in de Giro Donne zien dat ze nog altijd mee kan doen om de prijzen. Ze boekte haar dertigste ritzege in de Italiaanse wielerkoers. Ze lijkt op tijd in vorm voor de Olympische Spelen.

In Tokio start Nederland met een ijzersterke vrouwenselectie. Met Anna van der Breggen, Demi Vollering, Annemiek van Vleuten en Marianne Vos heeft het vier potentiële winnaars in de geledingen. In Trouw gaf de Brabantse wielrenster aan dat ze graag wil winnen maar het teambelang bovenaan staat. “Ik ga natuurlijk naar Japan om te winnen, maar als Demi, Annemiek of Anna beter blijken te zijn die dag, help ik ze graag aan de zege.” Anna van der Breggen lijkt de beste papieren te hebben maar Vos weet, als voormalig olympisch kampioen, wat er nodig is om de wegwedstrijd op haar naam te zetten.

In 2012 won Marianne Vos de wegwedstrijd bij de Spelen in Londen vergroot

Bas Verwijlen

Schermer Bas Verwijlen gaat voor de vierde keer naar de Olympische Spelen. Na drie keer vroegtijdig te zijn uitgeschakeld neemt de Ossenaar dit jaar geen genoegen met een plek naast het podium.

Het is lastig in te schatten hoe het staat met de vorm van de schermer. Vanwege de coronapandemie zijn er weinig toernooien georganiseerd. Het komt voor Verwijlen vooral aan op trainen. Enig houvast is dat de schermer op een zevende plek staat op de wereldranglijst. Daarom mag de tienvoudig Nederlands kampioen terecht hopen op een medaille.

Bas Verwijlen (foto: Hollandse Hoogte) vergroot

Twan van Gendt

Hij liet de olympische BMX-baan in zijn dorp bouwen om optimaal voorbereid naar Tokio te gaan. Maar een blessure begin april gooide roet in het eten. Twan van Gendt liep een ontwrichte schouder op bij een val en moest vrezen voor zijn deelname aan de Olympische Spelen.

Gelukkig voor de BMX’er is hij tijdig hersteld en kan hij in Tokio hoge ogen gooien. In gesprek met TeamNL geeft hij aan dat de blessure geen invloed heeft op zijn ambities. “Ik weet wat ik kan en wil. Ik heb vaker met dit bijltje gehakt. Ik ga hierdoor niet minder goed zijn in Tokio. Daar ben ik wel van overtuigd.” De wereldkampioen van 2019 is dan misschien niet de topfavoriet maar kan zeker worden gezien als outsider voor olympisch goud.

Twan van Gendt (foto: Jarno Schurgers/Red Bull Content Pool). vergroot

Annemiek Bekkering

Zeilster Annemiek Bekkering is samen met Annette Duez kanshebber voor olympisch goud. Het duo werd in 2018 en 2019 wereldkampioen en liet in aanloop naar de Olympische Spelen zien in vorm te zijn.

Door de coronapandemie waren er dit seizoen geen wereldbekerwedstrijden. Om de zeilsters toch een meetmoment te bieden werd er in maart een toernooi georganiseerd in Lanzarote. Tijdens dit toernooi werden Bekkering en Duetz tweede waarbij zij alleen de regerend olympisch kampioen voor zich moesten dulden. Toch valt te concluderen dat de olympische titel een realistisch doel is.

Annemiek Bekkering (links) en Annette Duetz winnen het WK 2019 (bron: World Sailing). vergroot

Oranjeleeuwinnen

De Oranjeleeuwinnen wisten zich met een tweede plek op het WK te kwalificeren voor de Olympische Spelen. De regerend Europees kampioen geldt als ware outsider voor de olympische titel. De grootste concurrent hebben ze in de vorm van de Verenigde Staten.

Nederland verloor op het WK in de finale al van Amerika. Ook in november 2020 gingen ze onderuit in een vriendschappelijke wedstrijd tegen de Amerikanen. In de selectie zitten vijf Brabantse speelsters: Daniëlle van de Donk, Jackie Groenen, Kika van Es, Aniek Nouwen en Joëlle Smits.

Jackie Groenen en Danielle van de Donk (foto: VI Images). vergroot

