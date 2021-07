Coronanieuws: festivals onderzoeken met OMT nieuwe regels voor testen

17.20

Dat betekent dat in een week de verspreiding van het coronavirus met ongeveer 150 procent is toegenomen, aldus Veran in het parlement. Volgens hem is dat tijdens de hele coronacrisis nog niet voorgekomen: "Niet met de oorspronkelijke vorm, en niet met de Britse, Zuid-Afrikaanse of de Braziliaanse variant." Met zo veel nieuwe besmettingen op één dag is Frankrijk weer terug op het niveau van medio mei.