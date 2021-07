Dodelijk bedrijfsongeval: 'Transportbedrijf neemt veiligheid niet serieus'

Na het ongeval werd onder meer een traumahelikopter ingezet (archieffoto: Danny van Schijndel). vergroot

De directeur van Stam Transport in Waalwijk heeft een taakstraf van 80 uur gekregen. Volgens de rechtbank in Den Bosch is hij schuldig aan een dodelijk bedrijfsongeval. Een werknemer van hem kwam in augustus 2018 in Helmond om het leven bij het lossen van maïsvoermeel.

De rechter legde het transportbedrijf een boete op van 75.000 euro. Bij nieuwe overtredingen riskeert het een extra boete van 25.000 euro en het - voor een half jaar - stilleggen van de onderneming. De 55-jarige topman van Stam kan nog eens 40 uur werkstraf opgelegd worden als hij opnieuw verzaakt.

Slachtoffer gevonden onder maïsvoermeel

Het ongeluk gebeurde bij Coppens Diervoeding aan de Gerstdijk in Helmond. De chauffeur van het transportbedrijf kwam terecht onder een lading van 28.000 kilo voermeel, die hij aan het lossen was. Hij overleed ter plaatse. Een andere truckbestuurder vond hem, onder de berg meel. Hem was het opgevallen dat het lossen wel erg lang duurde.

Waarschijnlijk is het slachtoffer uitgestapt nadat was gebleken dat het meel niet naar buiten wilde stromen. De man liep daarom naar de achterzijde van de vrachtwagen om dit probleem met een bezem te verhelpen, zoals vaker gebeurt. Op dat moment kwam de klapdeur van de vrachtwagen los en stortte het spul plots naar buiten. Het slachtoffer kwam hieronder terecht en stikte.

'Veiligheid ondergeschikt gemaakt'

Volgens de rechter hebben het bedrijf en de leidinggevende nagelaten voldoende veiligheidsmaatregelen te treffen, waardoor het dodelijke ongeval kon plaatsvinden. Ze legden onterecht de verantwoordelijkheid voor het veilig werken grotendeels bij hun werknemers.

"De rechtbank vreest dat het bedrijf de veiligheid en gezondheid van haar werknemers ondergeschikt maakt aan commerciële belangen en constateert dat het gebrek aan hiërarchie binnen het bedrijf wordt verward met het gebrek aan verantwoordelijkheid. Dat doet de rechtbank vrezen voor de toekomst", zo staat in de dinsdag openbaar gemaakte uitspraak.

Bedrijf toont laat beterschap

Hierin staat ook dat binnen het bedrijf eerder een vergelijkbaar ongeval is gebeurd. De reactie van het bedrijf op dat ongeval was volgens de rechtbank ondermaats. Pas na het jongste voorval heeft de transportonderneming een hoger veiligheidskundige in de arm genomen en wordt beter toegezien op veiligheid.

De eis van de officier van justitie was vergelijkbaar met de uitspraak die de rechter dinsdag deed.

