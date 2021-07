Johnny 'Otis' Tholen (85) verongelukt, markant inwoner van Roosendaal

Johnnie 'Otis' Tholen (Privéfoto: familie Tholen) vergroot

Verslagenheid in Roosendaal om de dood van de markante inwoner Johnny Tholen, in het dagelijks leven bekend als Johnny Otis. De 85-jarige voormalige horecaondernemer en soulzanger kwam maandagavond om het leven bij een auto-ongeluk in zijn woonplaats. Dat bevestigt de familie. Hij scoorde hits als Johnny Pepper, had een discotheek en later een seksclub.

Robert te Veele Geschreven door

De in Suriname geboren Johnny Tholen bracht in de jaren zestig onder de artiestennaam Johnny Pepper enkele singles uit. Hij was ook leadzanger van de Amsterdamse groep Pepper & Soul waarmee hij met het nummer 'Have My Love' in de Top 40 belandde.

Seksclub

In Roosendaal was Tholen bekend onder de bijnaam Johnny Otis. Vernoemd naar zijn Amerikaanse soulidool Otis Redding. Veel Roosendalers hebben nog herinneringen aan de fameuze discotheek Otis Club in de Damstraat. Johnny begon deze uitgaansgelegenheid in 1968. Later opende hij op dezelfde plek een seksclub. Daar werkte hij tot aan zijn pensioen.

Op sociale media delen mensen dinsdag massaal hun medeleven. In berichten op Facebook schrijven ze: 'Hij was een geweldige man. Hij blijft in onze herinnering' en 'Onbeschrijflijk, zo verschrikkelijk dit grote verlies'.

Portret in Kadetunnel

Tijdens het 750-jarig bestaan van Roosendaal in 2018 werd Johnny Tholen nog ‘vereeuwigd’ met een portret in graffiti in het Kadetunneltje onder het spoor. Het zal vanaf nu een blijvende herinnering zijn aan het voorbije roemruchte leven van Johnny Tholen.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.