Fietsster ernstig gewond na botsing met vrachtwagen in Sint Anthonis

Een fietsster is dinsdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen in Sint Anthonis. Ze is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Korte Striep met de Rondveld in Sint Anthonis. Waarschijnlijk heeft de bestuurder van de vrachtwagen de vrouw op de fiets over het hoofd gezien. De chauffeur kwam met de schrik vrij.

Er is een traumahelikopter geland en de vrouw is met de trauma-arts in een ambulance met spoed naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Haar toestand is zorgwekkend.

