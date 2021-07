Enorme berg troep spoelt aan na extreem hoogwater, mogelijk ook lichamen

Wachten op privacy instellingen... Foto: Noël van Hooft Volgende Vorige vergroot 1/2 Het is belangrijk dat de troep uit de rivier wordt gehaald, want de situatie is gevaarlijk.

Caravans, een koelkast, boomstammen, plastic stoelen, autobanden, een boot. In de Maas bij Sambeek dobberen talloze voorwerpen die vanuit België zijn meegespoeld na de extreme wateroverlast van de afgelopen dagen. Bij de sluis werd een enorme berg rotzooi uit het water getakeld. En er wordt rekening mee gehouden dat er in de rivier ook stoffelijke overschotten zullen opduiken.

De grote berg afval dreef op de Maas en spoelde vervolgens aan bij de sluis in Sambeek. Het bedrijf Id Verde heeft de troep in opdracht van Rijkswaterstaat uit het water getakeld en op de oever gelegd. Dat gebeurde met een speciaal kraanschip.

Metershoog is de afvalberg. Zelfs een kliko uit Chaudfontaine, 150 kilometer verderop, is meegespoeld.

Kliko uit het Belgische Chaudfontaine. (Foto: Noël van Hooft) vergroot

Het is belangrijk dat de troep uit de rivier wordt gehaald, zegt Thijs Remmers van het bergingsbedrijf. "Als dit soort grote stukken in het water blijven drijven en bijvoorbeeld in de schroef van een schip terechtkomen, dan kan het schip stuurloos raken", zegt hij. "Ook kan de rotzooi tegen de constructie van een stuw en sluis botsen, waardoor de boel kapotgaat en niet meer werkt."

Volgens Remmers gaat het vooral om hout, bomen en takken uit de Ardennen die meegedreven zijn op de rivier. Ook zijn er veel zaken die op een camping thuishoren, zoals caravans en gasflessen.

vergroot

De kans bestaat dat er ook lichamen in de rivier drijven. Volgens Remmers wordt 'hier ernstig rekening mee gehouden'. In België worden volgens de laatste cijfers nog 53 mensen vermist na de overstromingen van de afgelopen dagen.

Het is 25 jaar geleden dat de Maas flink buiten haar oevers trad door hoogwater. "Maar zo'n heftige situatie, waarbij er 3,3 miljoen liter water per seconde door de rivier raast, dat hebben we nog nooit eerder meegemaakt", aldus Remmers.

"Het is nog steeds een behoorlijk gevaarlijke situatie, omdat er van alles in het water drijft."

Er geldt nog steeds een vaarverbod op de Maas. " Het is een behoorlijk gevaarlijke situatie, omdat er van alles in het water drijft", zegt de berger. "We hebben de afgelopen dagen meerdere boten uit het water moeten halen omdat ze gekapseisd waren. Het advies is nog steeds: nu niet op de Maas varen."

Het bergingsschip takelt de resten uit het water. (Foto: Noël van Hooft) vergroot

De komende weken wordt ook op andere plekken in de Maas rommel opgeruimd.

