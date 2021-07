Burgemeester Jorritsma mag altijd over de busbaan: 'Hij werkt keihard'

Burgemeester John Jorritsma (archieffoto: Omroep Brabant). vergroot

Burgemeester John Jorritsma mag altijd op de busbanen in Eindhoven rijden. Er hoeft geen sprake te zijn van een calamiteit of crisissituatie. Hij heeft hier een ontheffing voor gekregen met zijn dienstauto. Dit laat de gemeente weten in een verklaring.

“De burgemeester werkt kei- en keihard voor de gemeente. Dan is het wel handig dat hij vlot van A naar B kan”, laat zijn woordvoerder weten. Die moest zelf trouwens ook even opzoeken hoe het precies zat met de ontheffing. Of deze altijd gold of alleen in noodsituaties.

Dat eerste is dus het geval. Wat de precieze reden hiervoor is, weet hij niet. De ontheffing werd al enkele jaren geleden uitgegeven. “Er is toen voor gekozen om hier geen voorwaarden aan te stellen. Daar zullen ongetwijfeld redenen voor zijn geweest, maar die weet ik niet.” Hoe vaak Jorritsma er gebruik van maakt, kan hij niet zeggen.

De Lijst Pim Fortuyn Eindhoven stelde maandag raadsvragen over de zaak. Dit nadat de partij een briefje van busvervoerder Hermes had gezien. Daarin werd opgeroepen niet meer naar de dienstauto van Jorritsma, een blauwe Audi E-tron, te toeteren. Chauffeurs deden dit omdat ze dachten dat er illegaal op de busbanen werd gereden.

Veel mensen zijn het niet eens met deze speciale regeling voor de burgemeester. “Ze moeten extra hard gaan toeteren”, zegt Annelies op Facebook. “Gewoon op de weg net als ieder ander. Als hij haast heeft vertrekt hij maar wat eerder. Dat moeten wij ook”, vindt Metha. Ook noemen veel het ‘arrogant’ en dat hij zich ‘verheven voelt boven de rest’.

De woordvoerder van Jorritsma laat weten dat hij de ophef ook ziet. “We hopen op begrip en leggen uit dat het dus om een ontheffing gaat.” Jorritsma is de eerste burgemeester van Eindhoven die zo’n ontheffing heeft. “Bij andere burgemeesters was er ook nog een andere verkeerssituatie. Er waren toen een stuk minder busbanen.”

Burgemeesters van de andere grote steden in Brabant hebben zo’n ontheffing niet of maken er geen gebruik van, blijkt uit navraag door Omroep Brabant. Het gaat om de gemeenten Breda, Den Bosch en Tilburg.

De woordvoerder van de gemeente Tilburg laat weten dat burgemeester Weterings een ontheffing heeft om op de busbaan te rijden, maar dat hij er nooit gebruik van maakt. In Den Bosch en Breda hebben ze de vrijstelling niet. De Bossche woordvoerder merkt op dat er in haar stad ook bijna geen busbanen zijn.

Buschauffeurs van Hermes bedachten hoe ze de burgemeestersauto in de toekomst beter kunnen herkennen

