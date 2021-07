Twee doden gevonden in huizenblok in Oisterwijk

Foto: Toby de Kort/SQ Vision Foto: Toby de Kort/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Toby de Kort/SQ Vision

In twee duplexwoningen in één gebouw aan de Boxtelsebaan in Oisterwijk zijn in twee dagen tijd twee dode mensen gevonden. De politie en brandweer zijn bezig met een uitgebreid onderzoek.

Maandag werd een dode aangetroffen. Volgens de politiewoordvoerder is inmiddels duidelijk dat dit om een natuurlijk overlijden gaat. Dinsdag werd in hetzelfde complex opnieuw een dode gevonden. Het is nog niet duidelijk hoe diegene om het leven is gekomen.

De brandweer heeft onderzocht of er bijvoorbeeld koolmonoxide in het spel was. Dit blijkt niet het geval. Ook zijn geen andere gevaarlijke stoffen gemeten. Omwonenden mochten om die reden rond zeven uur weer naar huis.

Het gaat om een huizenblok dat is opgesplitst in vier duplexwoningen.

