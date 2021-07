De Nagelkerkjes zetten hun huis te koop: 'We willen hier niet oud worden'

Villa Nagelkerken (Foto: Funda). vergroot

Een kást van een huis met niet alleen sterrenstatus en een riant uitzicht op de basiliek van Oudenbosch, maar ook nog eens genoeg ruimte voor een klein elftal aan kinderen. Of een bedrijf aan huis, natuurlijk. Interesse? Dat treft, want de eigenaars, het bekende gezin Nagelkerken, heeft hun riante woning te koop gezet. Het kostenplaatje: 1,1 miljoen euro, kosten koper.

Het vloggende ondernemersgezin maakte de verhuisplannen dinsdag bekend via YouTube. “De hal is leeg, de eetkamer staat er netjes bij, het vuilnis is weg, de spullen zijn aan kant, alles is fotowaardig”, aldus vader Jan Nagelkerken. “En waarom? Niet omdat we hier weg willen, maar wel omdat we hier niet oud willen worden.”

Wachten op privacy instellingen...

Echtgenote Sofie vult aan: ‘We hebben dit huis negen jaar geleden gekocht omdat Jan dichtbij de bakkerij wilde wonen. Hij werkte toen nog alle nachten en dit huis was op loopafstand. We hebben dit huis gekocht omdat we er horeca in wilden beginnen en dat is niet gelukt.” Jan: “Dat is afgeketst omdat de gemeente het ons niet gunde.”

“Ik wil een loods waar we met een heftruck in kunnen rijden voor alle verpakkingsmaterialen’, aldus Jan. “En omdat de tijd om een huis te verkopen goed is, gaan we het gewoon doen”, aldus Sofie.

"En krijgen we het niet verkocht? Dan is dat ook prima."

Waar het ondernemersgezin intrekt, is nog niet bekend. “In ieder geval niet in een grote stad. Alles tussen Breda en Bergen op Zoom is mogelijk. En krijgen we het niet verkocht, want het is best een groot en bijzonder huis, dan het is het ook prima”, aldus Sofie. "Dan verzinnen we een andere optie en kopen we er een loods bij. We zitten niet op de schopstoel.”

De acht kinderen van de Nagelkerkjes reageren alvast (overwegend) positief. “Ik vind het wel leuk als we in een ander huis gaan wonen”, zegt dochter Eline, de tweede in de lijn van acht. Madelief: “Ik vind het wel leuk, maar ook weer niet.”

Het uit 1904 daterende huis van de Nagelkerkjes heeft, schrik niet, 646 vierkante meter woonoppervlakte en 2858 m3 inhoud. Het perceeloppervlakte bedraagt 450 vierkante meter en de aanvaarding is in overleg.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.