Twee verdachten opgepakt na vondst van dode man in auto in Vlijmen

Een dode man is woensdagochtend vroeg gevonden in een auto in Vlijmen. De politie houdt er rekening mee dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Er zijn inmiddels twee verdachten aangehouden.

Het lichaam werd rond zeven uur woensdagochtend gevonden. De auto waar het lichaam in zat, stond geparkeerd aan de Wilhelminastraat in Vlijmen. De twee mannen die zijn opgepakt, werden in de omgeving van de bewuste auto aangehouden. Over hun precieze rol is nog niets bekend, meer informatie volgt later, zegt de politie.

Misdrijf

De omgeving in de Wilhelminastraat is afgezet en de politie doet er onderzoek, zegt een woordvoerder. Er wordt rekening gehouden met een misdrijf. Er zijn zeker drie politiewagens in de straat en verschillende eenheden van forensische opsporing.

De auto waar de dode man in is gevonden, staat volgens een getuige achter een vrijstaand huis in de straat. Er wordt sporenonderzoek gedaan en er worden getuigen gehoord.

Arrestatie

Één verdachte werd aangehouden, toen hij het huis wilde binnengaan, zag een getuige in de straat. Hij werd tegengehouden door een agent en is in de boeien geslagen. Op een eerder moment was ook al een man opgepakt.

Veel buurtbewoners staan op straat te kijken.

