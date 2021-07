Peter Schouten: 'Eer vandaag Peter R. de Vries en doe het waardig'

Advocaat Peter Schouten roept iedereen op om woensdag Peter R. de Vries te eren. "Ga langs bij theater Carré in Amsterdam of doe het op uw eigen manier. Doe het waardig", schrijft hij op Twitter.

"Eer de man die hard was op de inhoud en zacht op de mens. Die vocht tegen onrecht en die een bloedhekel had aan machtsmisbruik, hypocrisie en onrechtvaardigheid", stelt vriend en collega Schouten.

Schouten kende de misdaadjournalist al vele jaren en was goed bevriend met hem. Enkele dagen nadat Peter R. de Vries werd neergeschoten in Amsterdam, riep Schouten op om rozen op straat neer te leggen. Daar werd in het hele land gehoor aan gegeven.