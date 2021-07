Rozen op veldjes, stoepen en terrassen: oproep Peter Schouten vindt gehoor

Op de stoep, bij kunstwerken of zelfs op het terras. De oproep van advocaat Peter Schouten om rozen neer te leggen als eerbetoon aan zijn vriend Peter R. de Vries vindt gehoor. De Bredase raadsman krijgt steeds meer foto’s opgestuurd van mensen die meedoen.

"Ik reis het hele land door. Je ziet het overal. Vandaag op steenworp afstand van de rechtbank in Arnhem een zee aan bloemen met portret en zijn lijfspreuk (die ik graag zelf had verzonnen). Het gaat niet uit je gedachten. En dat hoort ook zo", laat Job hem weten via Twitter. "Kom op, Renkum. Deze plek moet vol met rozen", schrijft Renske, die meteen laat weten waar zij haar rozen heeft neergelegd.