Belgen toch niet 14 jaar de cel in, onschuldig aan doodschieten drugsdealer

Twee Belgen zijn in hoger beroep vrijgesproken van het doodschieten van drugsdealer Jan van Mosselveld in Bladel. Het gerechtshof in Den Bosch legde wel tien maanden gevangenisstraf op voor diefstal van hennep en geld. De rechtbank had hen in 2018 dertien en veertien jaar cel opgelegd.

Ook een derde Belg werd toen veroordeeld, tot veertien jaar. Alle drie waren tegen de uitspraken in beroep gegaan.

Het gerechtshof bepaalde woensdag dat twee van hen niet hadden geschoten en sprak hen dus vrij van doodslag. Een derde Belg moet hiervoor wel de cel in. Zijn straf pakte wel korter uit: elf jaar. Een van de redenen is dat de behandeling van het hoger beroep langer duurde dan wenselijk.

Thuis om het leven gebracht

Het slachtoffer werd twintig jaar geleden, in augustus 2001, thuis om het leven gebracht.

Volgens het hof hebben de drie mannen het slachtoffer thuis opgezocht vanwege een drugsdeal. Het 40-jarige slachtoffer handelde in verdovende middelen en de mannen wilden hem beroven. Het slachtoffer en de uiteindelijke schutter trokken zich op een bepaald moment terug in de ‘dealkamer’. Hier ontstond een ruzie waarbij Van Mosselveld werd neergeschoten. Hij werd meermalen geraakt en overleed aan zijn verwondingen.

De dader kreeg niet alleen elf jaar cel, hij moet ook ruim 12.700 euro schadevergoeding betalen. Het geld is voor de nabestaanden van Van Mosselveld en voor een man die tijdens de ripdeal in het huis was.

