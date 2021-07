Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Beslag gelegd op tientallen auto's bij grote controle in Eindhoven

Bij een grote controle op de Anconalaan in Eindhoven is beslag gelegd op tientallen auto's. Ook is er voor tienduizenden euro's aan openstaande schulden geïnd.

Janneke Bosch Geschreven door

De controle werd gehouden door onder meer de politie, Belastingdienst, douane en de gemeente Eindhoven. Van 21.750 auto's is het kenteken gescand en gecontroleerd. Met zo'n 230 auto's bleek iets aan de hand te zijn.

Er zijn in totaal 67 processen verbaal uitgeschreven en op 31 auto's is beslag gelegd. De belastingdienst kon 45.000 euro aan openstaande schulden direct innen. Mensen konden het openstaande bedrag direct afrekenen.

