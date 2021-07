Droom over vliegende auto kwam niet uit: verkeer amper veranderd in 35 jaar

Na 35 jaar, zwaait Ruud Hornman eind deze zomer af als verkeersdeskundige en docent. vergroot

Ruud Hornman uit Lage Mierde is ruim 35 jaar dé verkeersdeskundige van Zuid-Nederland, maar binnenkort verlaat hij de Breda University of Applied Sciences en gaat hij met pensioen. Terugkijkend vindt hij dat er in die periode maar weinig veranderd is. "Een jaar of twintig terug had ik verwacht dat we nu allemaal in een ruimtescheepje zouden vliegen."

Hornman vindt dat het verkeer de afgelopen 35 jaar veel minder is veranderd dan hij had verwacht. "Kijk maar eens naar buiten. Dan zie je hetzelfde als toen, alleen wat moderner en véél drukker."

Dat laatste kan de komende jaren grote gevolgen hebben. "Als we zo op de auto gefocust blijven, creëren we een gigantisch verkeersinfarct." Toch ziet Ruud dat veranderen. "De auto heeft zijn failliet allang moeten erkennen in bepaalde opzichten. Kijk naar het centrum van Amsterdam, daar zie je al haast geen auto's meer. Dat zal op meer plekken gebeuren."

"Van de 24 uur dat we een auto hebben, rijdt hij gemiddeld maar 1 uur."

Het is volgens de deskundige dan ook onwaarschijnlijk dat we over tien jaar nog allemaal een auto op de oprit hebben staan. "Het is bizar. Van de 24 uur dat we zo'n ding hebben, rijdt hij gemiddeld maar 1 uur." Een deelsysteem, zoals bij ov-fietsen, ziet Ruud dan ook wel zitten. "Dat kan een belangrijke oplossing zijn. Dat je vooraf een reis boekt en alleen daarvoor een auto gebruikt."

Zo'n ov-auto klinkt misschien nog als toekomstmuziek, maar er zijn ook fileoplossingen die meer voor de hand liggen. "Thuiswerken. De afgelopen anderhalf jaar heeft bewezen dat er meer mogelijk is dan we dachten. Dat riep ik al jaren, maar daar ben ik ook regelmatig op afgerekend."

Zo werd Ruud vaker voor gek verklaard. "Ook toen ik zei dat een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur een rustiger verkeersbeeld op zou leveren. Je ziet nu iedereen zich daar netjes aan houdt, op een enkele scheurneus na."

"Verkeersregels? Ach, dat zijn goedbedoelde adviezen en we zien wel wat we daarmee doen."

Toch zijn er ook projecten waar hij minder heil in ziet. "Ik denk dat het veiliger maken van wegen een averechts effect heeft. Bomen verwijderen langs de kant, middenbermen waar je niet overheen kunt rijden. Dat klinkt mooi, maar hoe veiliger een weg lijkt, hoe gevaarlijker mensen vaak gaan rijden."

In dat rijgedrag zit volgens Hornman het grote probleem. "We zijn egoïstischer geworden. Verkeersregels? Ach, dat zijn goedbedoelde adviezen en we zien wel wat we daarmee doen." Maar dat gedrag aanpassen, is een lastige. "Daarom vestig ik mijn hoop op nieuwe auto's met een snelheidsbegrenzer. Die moeten automatisch weten hoe hard je op een bepaalde weg mag. Ga je te snel, dan corrigeert hij dat."

Of slimme auto's nou ook echt de toekomst hebben? "Merken als Tesla krijgen het vast voor elkaar dat je straks op de snelweg niks hoeft te doen. Maar wil je daar van af, zal je het zelf over moeten nemen. Daar hou ik mijn hart voor vast."

Het zijn ontwikkelingen die Ruud vol interesse zal blijven volgen, ook al is hij na de zomer niet meer in functie. "Dat zit er zo in gebakken. Maar vraag je me wat ik het meest ga missen, zijn dat toch echt de studenten."

