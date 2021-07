23.500 mensen mogen naar PSV-Galatasaray, maar wel eerst even testen

Commercieel directeur Frans Janssen. vergroot

Bij de teststraat van Testen voor Toegang in het Beursgebouw in Eindhoven staat woensdag een lange rij PSV-supporters. Woensdagavond speelt PSV in de tweede kwalificatieronde voor de Champions League tegen Galatasaray, mét 23.500 toeschouwers in het Philips Stadion en dat is ook voor de club best spannend.

Ista van Galen Geschreven door

Voor de wedstrijd geldt Testen voor Toegang. Mensen die niet gevaccineerd of onlangs hersteld zijn van corona, moeten zich maximaal 24 uur van tevoren laten testen. "Het wordt een spannende avond. Fantastisch om weer naar een wedstrijd te gaan!", zegt een fan die in de rij wacht op zijn coronatest. "Heerlijk om weer in het stadion te mogen, ik kijk er enorm naar uit", zegt een andere fan.

Commercieel directeur Frans Janssen van PSV heeft er ook zin in: "Het is fantastisch dat er weer publiek bij mag zijn vanavond," Vorige week speelde de Eindhovense ploeg al een oefenwedstrijd in het Philips Stadion. Daar mochten ruim 20.000 mensen bij zijn. "Net als de spelers, hebben wij toen ook kunnen oefenen. Gelukkig is dat heel goed gegaan."

Janssen stelt dat de GGD na de oefenwedstrijd amper directe besmettingen heeft kunnen traceren. "Dus kijken we met veel vertrouwen naar vanavond, zowel sportief als organisatorisch."

Toch ging niet álles perfect bij de oefenwedstrijd. De organisatie zag nog wat verbeterpunten. "Bij een paar ingangen ontstonden rijen, dus dat hebben we nu anders ingericht."

Om het stadion in te komen, moet je langs twee controles: eerst wordt je QR-code gecheckt en een paar meter verder moet je je normale toegangskaartje laten zien. "De rijen ontstonden vooral bij de eerste controle. Dus hebben we nu meer punten waar mensen worden gecheckt", vertelt Janssen.

Voor de ingang komen ook meerdere eet- en drinkkramen te staan, in de hoop een lange rij te voorkomen. "Als er een rij staat, kunnen mensen even een biertje pakken. Zo zijn we continu bezig om alles te verbeteren."

De commercieel directeur van PSV heeft wel een dubbel gevoel: "We zijn blij dat dit bij ons mag, maar het is wel heel spijtig voor alle festivals en evenementen die niet door mogen gaan. Als komende wedstrijden niet voor extra besmettingen zorgen, hoop ik dat andere evenementen toch ook weer mogen."

PSV wordt ook financieel beter van het grote aantal toeschouwers. "Afgelopen seizoen was heel zwaar. We misten natuurlijk inkomsten van de horeca, merchandise en kaartverkoop. Dus het is fijn dat we het nieuwe seizoen nu kunnen starten met mensen binnen. Zonder publiek worden we hard geraakt, dus laten we hopen dat we dit het hele seizoen mag", zegt Janssen.

De commercieel directeur kijkt vol vertrouwen naar de wedstrijd tegen Galatasaray. "Dit is meteen de belangrijkste wedstrijd, want als we deze kwalificatieronde goed doorkomen dan hebben we in ieder geval Europees voetbal tot aan de winterstop. Dat is voor PSV enorm belangrijk. Galatasaray is een topclub met veel passie. Maar ik denk dat wij er helemaal klaar voor zijn."

