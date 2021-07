PSV kan meteen vol aan de bak: 'We zijn er klaar voor'

Roger Schmidt kijkt met vertrouwen en zin uit naar duel met Galatasaray (foto: OrangePictures). vergroot

PSV begint woensdagavond aan de lange weg die moet leiden naar deelname aan de groepsfase van de Champions League. De voorbereiding was kort en daardoor ook niet ideaal, toch hebben trainer Roger Schmidt en aanvoerder Marco van Ginkel vertrouwen in een goed PSV.

Fabian Eijkhout

Of ze er een beetje klaar voor zijn? “Een beetje is niet genoeg. We moeten er klaar voor zijn. En ik denk ook dat we dat zijn”, zegt Schmidt een dag voor de wedstrijd. “We hebben een goede voorbereiding gehad tot nu toe.”

“De spelers hebben het goed gedaan in de trainingen en oefenwedstrijden”, vervolgt de Duitse oefenmeester. “Maar woensdag is natuurlijk een andere situatie. Het is een belangrijke wedstrijd midden in de voorbereiding. We hebben er alles aan gedaan om de juiste conditie én de juiste spirit te hebben. Ik kijk uit naar de wedstrijd.”

"De minuten en meters zitten zeker in de benen, iedereen is er klaar voor."

Dat Schmidt ook in de laatste oefenwedstrijd richting Galatasaray zijn beoogde basisploeg slechts een helft liet spelen was opmerkelijk. "Ik denk niet dat het invloed heeft”, zegt Marco van Ginkel. “De voorbereiding is wat korter dan gewoonlijk. Maar we hebben genoeg oefenwedstrijden gespeeld en ook genoeg elf tegen elf gespeeld op de training. De minuten en meters zitten zeker in de benen. Ik denk dat iedereen er wel klaar voor is.”

De voorbereiding van Galatasaray was ook kort. Bovendien werd bij de tegenstander van PSV de laatste oefenwedstrijd afgelast. “Dat is niet perfect voor ze, maar ik verwacht gewoon een goed voorbereid Galatasaray. Als onze wedstrijd tegen PAOK niet doorgegaan was, zouden we woensdag ook goed voorbereid aan de aftrap staan.”

"De sleutel om te winnen is geloof hebben in onze stijl van spelen."

Het maakt het voor PSV wel lastiger om een goed beeld te krijgen van de kwaliteiten van de Turkse topclub. “Misschien verrassen ze ons, dat kan. Maar onze focus ligt sowieso altijd op ons idee van spelen. Dat is het belangrijkste. Natuurlijk kun je altijd wat aanpassen aan de krachten en zwakheden van de tegenstander. Maar de sleutel om over twee wedstrijden te winnen is geloof hebben in onze stijl van spelen.”

Op de vraag of PSV in dit tweeluik de absolute favoriet is volgt een grote lach. “Dat wil je horen natuurlijk”, zegt de middenvelder. “Maar het is een goede ploeg. Ze zijn op doelsaldo net geen kampioen geworden. Een ervaren ploeg ook, oudere jongens met ervaring op een hoger niveau. Ik denk dat het fifty-fifty is, maar we zullen zien.”

Galatasaray-trainer Fatih Terim was bij aankomst in het Philips Stadion lang aan het woord. Dat zijn ploeg tien dagen geleden de laatste oefenwedstrijd speelde zegt hem weinig. "Er is een verschil tussen vriendschappelijke wedstrijden, competitiewedstrijden en een Champions League-wedstrijd. We spelen nu tegen een grote club in Nederland, met een grote geschiedenis. Maar je kunt een tegenstander analyseren zoveel als je wil, behalve wat details moet je het zelf doen." Hij kijkt dus net als Schmidt vooral naar zijn eigen ploeg.

