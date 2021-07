5 generaties op 1 foto: van betovergrootmoeder Bea (96) tot baby Eline

De vijf generaties vrouwen van familie Morpey-Van Gemert uit Uden en Schaijk zijn zo trots als een pauw. Overgrootmoeder, oma en moeder kwamen woensdag samen met de kersverse baby Eline een bezoekje brengen aan de betovergrootmoeder bij woonzorgcentrum Hof van Bethanië in Mierlo. Daar hebben betovergrootmoeder en achterachterkleindochter voor het eerst geknuffeld.

"Doe geen domme dingen. Pas op", zingt betovergrootmoeder Bea als ze de pasgeboren Eline in haar armen sluit. Veel herkent of weet ze niet meer. Zoals haar eigen kleinkind, en moeder van Eline, Adinda, maar dat doet er nu niet toe. Bea straalt.

De trotse lach maakt af en toe plaats voor een aantal trotse woorden. ''Dit is super en heel apart'', vertelt de middelste van de generaties, Yolanda. ''We zijn ook heel trots dat oma er nog is.'' Heel veel heeft de kleine spruit volgens haar moeder niet weg van de oudere generaties. ''Ze lijkt het meest op papa'', grapt Adinda.