Ufo's weten Brabant steeds vaker te vinden: 'Het Roswell van het zuiden'

Lichtbollen die door het luchtruim flitsen of donkere driehoeken die plotseling opduiken en in het niets verdwijnen. Niet eerder zagen we in Brabant zoveel ufo's als tijdens de coronapandemie. Opvallende waarnemingen werden massaal doorgegeven aan het landelijk meldpunt voor ongeïdentificeerde vliegende objecten. “Zijn we hier alleen? Dat is een van de grote levensvragen waar iedereen antwoord op wil krijgen”, zegt ufo-deskundige Alex Griffioen.

Griffioen is mede-oprichter van het UFO Meldpunt Nederland. "Het meldpunt is een platform voor mensen die iets raars hebben gezien en er anders niet over durven te praten”, legt hij uit. Volgens de gegevens van UFO Meldpunt Nederland werden in de eerste zes maanden van dit jaar 97 vreemde objecten aan de Brabantse sterrenhemel ontdekt. “Iets minder dan vorig jaar, maar we hadden dit voorjaar de avondklok. Toen bleven veel mensen binnen en was er sprake van een dipje in het aantal meldingen”, zegt Alex Griffioen, mede-oprichter is van het meldpunt.

'Brabant in de top vijf van UFO-meldingen'

Gekeken naar de statistieken van UFO Meldpunt Nederland, kan de tweede helft van dit jaar het aantal meldingen van 2020 nog ruimschoots overtreffen. Vorig jaar zag de ufo-deskundige het aantal meldingen in Brabant al met bijna de helft toenemen ten opzichte van 2019. In dat jaar werden namelijk 157 ufo’s boven de provincie gezien.

Brabant staat volgens het meldpunt in de top vijf van alle Nederlandse provincies wat het aantal meldingen betreft. En met de provincie Limburg en Zeeland achter ons, zou je wel kunnen zeggen dat onze provincie het Roswell van het zuiden is. Met een vette knipoog natuurlijk naar het beroemde ufo-incident in 1947 in de Verenigde Staten.

"Mensen durven hun verhaal eerder te delen."

De toename van het aantal waarnemingen sinds de coronacrisis is over het algemeen een stuk makkelijker te verklaren dan de herkomst van de ufo's. Zo maakten thuiswerkers vaker een ommetje, werd wellicht de hond wat meer uitgelaten tijdens de lockdown en gingen meer mensen op vakantie in eigen land. "In de campingstoel voor de tent hadden ze ook meer tijd om naar boven te turen."

Bovendien zegt Griffioen: “Het zijn ook niet meer alleen de mensen die in buitenaards leven geloven die de meldingen doen. Het onderwerp is de laatste jaren bespreekbaarder geworden en mensen durven hun verhaal eerder te delen. Het stigma is langzaam aan het verdwijnen.”

"We proberen een verklaring te vinden."

Ook de afgelopen weken zijn weer bijzondere ontdekkingen gedaan boven Brabant. Zo zag iemand op 17 juni vier minuten lang vijf boemerangvormige objecten boven Roosendaal. En in Schijndel meldde iemand op 6 juli op klaarlichte dag een vreemde bol in de lucht.

“We proberen voor die waarnemingen een verklaring te vinden", legt Griffioen uit. Maar van alle ufo's die de afgelopen anderhalf jaar zijn gemeld, kon in bijna de helft van alle gevallen toch niet worden uitgevonden om wat voor object het ging en waar het vandaan kwam. De objecten waarbij dat wel kon, bleken achteraf onder meer een wensballon, satelliet, vliegtuig of verstrooid licht in de lens van de camera te zijn.

"Er zullen veel mensen zijn die hopen dat het iets buitenaards is."

Of het bij de ongeïdentificeerde vliegende objecten ook echt om buitenaards leven gaat, blijft voorlopig een mysterie. “Er zullen veel mensen zijn die hopen dat het iets buitenaards is. Wij zitten een beetje in het midden. Het zou zomaar kunnen”, zegt Griffioen. ”Maar als we echt alle wegen hebben uitgeput en geen verklaring hebben gevonden dan is dat wel het spannendst. Dan hebben we een interessante te pakken”, besluit de ufo-deskundige.

Omroep Brabant zette de drie meest opmerkelijke waarnemingen van de afgelopen tijd op een rij.

In Teteringen waren op 9 juli 2021 twee opmerkelijke lichten boven elkaar te zien:

In Waalre zocht op 15 september 2020 een ufo toenadering met de filmer:

In Bergen op Zoom hing op 8 april 2020 een vreemde witte bol stil boven de stad:

