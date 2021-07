Man valt vrouw aan en probeert haar te ontvoeren: 2,5 jaar cel

De man werd na de aanval via opsporingsprogramma's gezocht (beeld: Bureau Brabant). vergroot

Een 45-jarige man uit Vlijmen die een vrouw probeerde te ontvoeren, gaat 2,5 jaar de cel in. Dit heeft de rechtbank in Den Bosch woensdag besloten. Hij trok haar van haar fiets, sleurde haar meters over straat en probeerde haar in zijn bestelbus te duwen.

De man reed 's avonds laat, in mei 2019, over de Moerputtenweg in Vlijmen en sneed daar met zijn bestelbus een fietsster af. De vrouw was op weg naar haar werk in het ziekenhuis. Hij stapte uit, trok haar de fiets af en hield haar tegen de grond gedrukt. Hij zei dat ze dood zou gaan als ze niet meewerkte.

De man pakte het slachtoffer vast aan haar jas en sleepte haar meters mee in de richting van zijn bestelbus. Bij de auto probeerde hij de vrouw naar binnen te duwen, maar zij wist het portier dicht te slaan. Ze rukte zich los en draaide om. Op dat moment pakte hij haar opnieuw vast, maar liet ook direct weer los en ging er met zijn auto vandoor.

DNA op jas

De 45-jarige man ontkent dat hij iets met de zaak te maken heeft. De rechtbank gelooft dit niet, omdat zijn DNA op de jas van de vrouw is gevonden op plekken waar zij is vastgepakt. Ook omschreef het slachtoffer de bestelbus waar hij in reed. Dit is het voertuig van zijn stiefvader, waar hij die dag was. Ook houdt de rechter er rekening mee dat hij eerder is veroordeeld.

De vrouw raakte gewond bij de aanval. Ook beschadigde haar kleding. Maar ze is vooral heel angstig. Ze durft niet meer op de fiets naar haar werk. De rechtbank neemt het de man erg kwalijk dat hij geen enkele waarde hecht of respect toont voor 'andermans lijf of welbevinden'.

