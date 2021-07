Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Meekijken met controles op Breda Airport: 'Ook dit is een buitengrens'

De vakantie is begonnen en dat betekent drukte op de luchthavens. Niet alleen op Schiphol en Eindhoven Airport is het een komen en gaan van vliegtuigen. Ook op de kleinere vliegvelden zoals Breda International Airport is het druk. Brigade Scheldestromen van de Koninklijke Marechaussee uit Hoogerheide controleert alle vluchten uit de niet-Schengenlanden. Omroep Brabant kijkt een dagje mee.

“Alles wat op Schiphol kan gebeuren, kan in principe ook hier”, vertelt marechaussee adjudant Toon. Samen met wachtmeester Toygun is hij op weg naar een Cessna die net is geland. “Je moet je realiseren dat dit ook een buitengrens is. Vliegtuigen van buiten de Europese Unie kunnen hier dus landen. Het belangrijkste voorbeeld zijn toestellen uit Engeland.”

In de zomermaanden is Breda International Airport aantrekkelijk voor mensen die op doorreis zijn of voor dagjespiloten die even op neer vliegen. Het laatste blijkt het geval bij het toestel dat Toon en Toygun controleren. De piloot, Luc Robberechts, komt uit België. Toch wordt hem vriendelijk verzocht om zijn papieren te laten zien.

"De controles geven de mensen een gevoel van veiligheid."

“Ik ben het gewend en ik vind dat geen probleem hoor. Het is normaal dat er gekeken wordt of je alles op orde hebt. In België moest ik pas geleden nog alles openmaken tijdens de klopjacht op de Belgische militair Jürgen Conings. Dat was pas nog eens een controle.” Volgens adjudant Toon reageren de meeste mensen zoals Luc. “Het geeft mensen ook een gevoel van veiligheid dat er toezicht is.”

De controles op Breda International Airport worden steekproefsgewijs gehouden. Voor vluchten uit niet-Schengenlanden wordt de marechaussee opgeroepen door de verkeerstoren. Dat geldt ook voor verdachte situaties. Adjudant Toon: “Je moet dan denken aan identiteitsfraude of eventueel mensensmokkel.”

"Het is belangrijk dat we preventief aanwezig zijn."

“We controleren de persoonsgegevens en het vluchtplan. Op grote luchthavens vindt grensoverschrijdende criminaliteit plaats en we zien dat dit ook op kleinere vliegvelden gebeurt. Het is daarom belangrijk dat we hier preventief aanwezig zijn”, legt wachtmeester Toygun uit.

Een aantal jaar geleden bleek er vanaf Breda International Airport ook een aantal drugstransporten te zijn uitgevoerd. Er was kritiek omdat de Koninklijke Marechaussee te weinig zicht zou hebben op kleinere luchthavens. Inmiddels zijn de controles aangescherpt.

