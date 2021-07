Motorrijder gaat achter fietsendief aan en botst tegen auto

Foto: Perry Roovers, SQ Vision. Foto: Perry Roovers, SQ Vision. Foto: Perry Roovers, SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/3 Foto: Perry Roovers, SQ Vision.

Een oplettende motorrijder in Breda had het geluk woensdag niet aan zijn zijde. Hij zag dat er bij de Hornbach een elektrische fiets werd gestolen en besloot de dief achterna te rijden. Op de Riethil zag hij echter een auto over het hoofd en reed hij erbovenop.

De auto kwam uit de Kleine Krogt. Het slachtoffer werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zijn motor raakte zwaar beschadigd.

De dief verdween met de fiets en wordt gezocht door de politie. De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij.

