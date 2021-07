Fris PSV beleeft Europese droomstart met pak slaag voor Galatasaray

Dolle vreugde bij de PSV'ers na één van de treffers van Zahavi (foto: ANP). vergroot

PSV is het seizoen op een hele fijne manier gestart. Nog nooit speelde het zo vroeg in juli de eerste officiële wedstrijd van het seizoen, maar PSV was er duidelijk klaar voor. De Eindhovenaren waren heer en meester in het eigen stadion, waar Eran Zahavi met drie goals en een assist de grote man was bij de 5-1 zege.

Fabian Eijkhout Geschreven door

Er waren 23.000 fans in het stadion en die lieten zich bij de opkomst van de spelers flink horen. Met vlaggen zwaaiend en luid zingend was meteen duidelijk dat PSV in een ‘uitverkocht’ huis speelde. Nog geen anderhalve minuut na de aftrap ontplofte het stadion; Eran Zahavi bezorgde de thuisploeg een droomstart met een hele vroege treffer.



Hoofdrol Zahavi

De spits profiteerde van een blunderende Fernando Muslera. De doelman van Galatasaray kreeg een bal op de achterlijn aangespeeld. De aanvoerder van de Turken koos ervoor de moeilijk ingespeelde bal niet weg te rammen en dat bleek een inschattingsfout. De aanname ging verkeerd en de instormende Yorbe Vertessen en Zahavi waren er vervolgens heel snel bij om de goalie in de problemen te brengen. Zahavi pakte de bal af en scoorde in het lege doel.

Tien minuten voor rust was het weer Zahavi die de PSV-supporters op liet veren van hun stoel. De spits was het eindstation van een hele mooie uitbraak van de ploeg van Roger Schmidt. Ibrahim Sangaré veroverde de bal, vervolgens kwam de bal via Marco van Ginkel en Mario Götze bij Noni Madueke, die met zijn snelheid en acties al vaker voor gevaar zorgde. Dit keer hield hij het overzicht en gaf de bal op een presenteerblaadje aan Zahavi: 2-0.

Uit het niets kwam Galatasaray nog voor rust terug in de wedstrijd. De in Breda geboren Ömer Bayram legde de bal perfect voor, Emre Kilinç kon de bal vervolgens in alle vrijheid tegen de touwen koppen.

Ook Götze trefzeker

Na rust kwam een leuk spelend PSV al snel weer op een veilige marge van twee doelpunten. Weer speelde Zahavi een hoofdrol. De voorhoedespeler uit Israël scoorde tot de 3-1 de laatste zes Europese doelpunten van PSV, nu was hij aangever. Met een subtiele voetbeweging leverde hij een fantastische assist, Mario Götze schoot de bal vervolgens vol overtuiging schitterend binnen.

Op de tribunes - waar het kort voor rust even onrustig was met een wat opstootjes - werd er weer een feestje gebouwd. In de rest van de tweede helft bleef PSV de aanval zoeken. Daardoor was het zelf regelmatig in de buurt van een vierde treffer, terwijl Galatasaray ook niet meer gevaarlijk wist te worden.

Vijf minuten voor het einde van de wedstrijd kwam die vierde PSV-treffer er ook nog. En weer was het Zahavi die zijn naam op het scorebord wist te zetten. In de absolute slotfase viel ook nog een vijfde PSV-treffer. Mario Götze werkte een voorzet van Philipp Max met zijn hoofd en schouder in het doel.

De jacht op een ticket voor de groepsfase van de Champions League is geopend. De weg is nog lang, maar de start in ieder geval veelbelovend.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.