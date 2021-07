'Een aardbeving die iedereen in shock bracht', Turkse media roemen PSV

PSV mocht woensdagavond vijf keer juichen (foto: ANP 2021/Maurice van Steen). vergroot

De manier waarop PSV woensdagavond afrekende met de Turkse topclub Galatasaray in de tweede voorronde voor de Champions League, heeft diepe indruk gemaakt. Turkse media steken hun teleurstelling over wat Galatasaray liet zien niet onder stoelen of banken.

Volgens Fanatik was de blunder van Galatasaray-doelman Fernando Muslera, waardoor Eran Zahavi PSV al na twee minuten op voorsprong bracht, tekenend voor de wedstrijd. De krant spreekt van een 'aardbeving die iedereen in shock bracht'. Analist en oud-international Nihat Kahveci legt de vinger op de zere plek. "We kunnen niet reageren op de tactische plannen van de tegenstander."

'Internationale ploegen vliegen, wij lopen'

Milliyet spreekt van schaamte. "Turkse trainers kunnen de veranderingen in het Europese voetbal niet bijbenen. Met name in het mondiale voetbal, dat in de laatste jaren in een stroomversnelling is terechtgekomen. Internationale ploegen vliegen, wij lopen. Spelers van topclubs lopen zo snel als een hazewindhond en die van ons zijn op een paar uitzonderingen na, inclusief de buitenlandse krachten, zo zwaar als een steen."

Habaturk vraagt zich hardop af wat de Turkse topclub heeft gedaan tijdens het trainingskamp voorafgaand aan dit duel. "Geen voorbereiding, geen orde, geen plan, geen wedstrijdanalyse en geen mentale voorbereiding. Dan is er niemand anders verantwoordelijk dan coach Fatih Terim. Niemand kan zeggen dat de transfers niet zijn doorgegaan of iets in die geest."

