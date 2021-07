Zahavi is ook na topprestatie op ‘bijna perfecte avond’ echte teamplayer

Galatasaray kreeg geen vat op Eran Zahavi (foto: OrangePictures). vergroot

Drie doelpunten en een assist, Eran Zahavi was de grote man bij PSV tijdens de 5-1 zege op Galatasaray. Zelf wijst de spits echter vooral naar het team. Leuk is het om belangrijk te zijn met doelpunten, maar de doelstellingen van PSV zijn in zijn ogen belangrijker dan individueel succes.

“Een perfecte avond? Bijna perfect”, zegt Zahavi stellig op de persconferentie na afloop van de ruime zege. “Als we ook de nul hadden gehouden, dan was het perfect geweest.”

Voor de spits zelf was het – zeker qua cijfers – wel een perfecte avond. Toch zat hij niet met een gigantische glimlach op zijn gezicht achter de microfoon. “Het is slechts het begin van het seizoen, de eerste wedstrijd. We hebben het nu goed gedaan, maar we moeten blijven gaan. Ik moet zelf kalm blijven, hard werken en mijn best blijven doen voor het team.”

"Het is fijn om te scoren, maar ik ben hier om titels te winnen."

Doen die doelpunten dan helemaal niets met de spits? Natuurlijk wel. “Het is fijn om te scoren, maar ik ben hier om titels te winnen. En om Champions League te spelen. De doelen die we als team hebben zijn veel belangrijker dan individuele doelen. Ik probeer alles te geven. Soms ben ik belangrijk met doelpunten, soms met druk zetten en soms met assists. Ik doe alles om het team te helpen.”

De spits rekent nog op een moeilijke wedstrijd in Turkije volgende week, in zijn ogen is het pas 'halftime'. Hij benadrukte het meerdere keren, dit was slechts de start.

Een hele andere start dan de ploeg vorig jaar had. Zahavi was één van de spelers die toen later instroomde, niet de hele voorbereiding meemaakte. "Afgelopen jaar was wat dat betreft speciaal. Vandaag hadden we ook veel nieuwe spelers, maar ik denk dat er een goede connectie is. Het is ook goed dat we het trainingskamp samen hebben gehad.”

Trainer Roger Schmidt zat naast zijn spits en knikte af en toe rustig. Hij weet ook dat het vorig jaar allemaal anders ging in het begin, juist omdat spelers als Zahavi en Mario Götze, de maker van de andere twee PSV-doelpunten, er niet vanaf de start waren. “Het is een groot voordeel dat ze er de hele voorbereiding bij zijn. De laatste vier weken hebben we ook goed gebruikt om klaar te zijn voor vandaag."

"We wilden iets laten zien, alle fans blij maken."

De oefenmeester kan niet anders dan tevreden zijn met de ruime overwinning. "We wilden iets laten zien, alle fans blij maken. Het was een belangrijke wedstrijd en dat was vanaf de eerste seconde duidelijk. We hebben ook gebruik gemaakt van het feit dat we thuis speelden, van de energie die we kregen van de fans.”

Naast de steun van het publiek genoot Schmidt ook van de doelpunten, vijf stuks. Het afmaken van kansen, daar was vorig seizoen én ook in de voorbereiding de afgelopen weken kritiek op. “We hebben veel gescoord, de effectiviteit die we vorig jaar misten hebben we nu laten zien. We zijn als team gegroeid, hebben de voorbereiding gebruikt om een stap vooruit te zetten. De doelen zijn duidelijk, dus we moeten ons ook ontwikkelen. Vandaag hebben we dat goed gedaan”, aldus Schmidt, die zich zonder het uit te spreken aansloot bij de woorden van Zahavi. De start is goed, maar het is en blijft slechts de start.

