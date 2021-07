'FC Den Bosch heeft nieuwe suikeroom en komt in Amerikaanse handen'

FC Den Bosch heeft eindelijk een nieuwe geldschieter gevonden. De aandelen komen voor meer dan vijftig procent in Amerikaanse handen.

Volgens het Brabants Dagblad wordt het akkoord tussen FC Den Bosch in investeringsgroep Pacific Media Group (PMG) vrijdag ondertekend. Regionale investeerders, verenigd in de bv Forza FC Den Bosch, zouden ruim veertig procent van de aandelen in handen hebben.