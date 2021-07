Indrukwekkende herdenking van Vince (32) na fataal ongeluk in Lieshout

Een groep motorrijders heeft woensdagavond een indrukwekkend eerbetoon gebracht aan de 32-jarige Vince uit Beek en Donk. Hij kwam maandagavond om het leven na een botsing op de N615 in Lieshout.

"We hebben verzameld op de As", laat een woordvoerder weten. "De broer van Vince is daar met de auto van Vince naartoe gekomen en wij hebben daar heel netjes onze helmen bij gelegd. We hebben vervolgens twee minuten stilte in acht genomen. Daarna is er vuurwerk afgestoken en zijn we wat rondjes gaan rijden."