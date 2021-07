Brabant staat in de rij om Annemarie de zomer door te helpen

Annemarie in haar rolstoel. vergroot

Annemarie Verbunt uit Oosterhout is compleet overdonderd: tientallen mensen hebben laten weten haar graag te helpen deze zomer. Annemarie zit in een rolstoel, maar kreeg voor de maand augustus geen zorg geregeld. Maar het komt goed, want Brabant staat in de rij om haar te helpen.

Woensdag deelde Annemarie haar verhaal bij Omroep Brabant. Ze had met de handen in het haar, vertelde ze. Annemarie zit door een spierziekte in een rolstoel en regelt haar zorg zelf via een zogenaamd PAB-budget. Maar nu de zomervakantie voor de deur staat, valt dat niet mee. Ze komt tweehonderd uur aan zorg tekort in de maand augustus.

"Ik heb er geen woorden voor. Ik ben álles aan het lezen."

Uit alle delen van de provincie melden mensen zich nu om Annemarie te helpen. "Het verhaal van Annemarie grijpt mij aan", schrijft Magda. Tientallen mensen willen heel graag weten hoe ze Annemarie kunnen helpen. "Ik woon niet in de buurt, maar heb wel een auto", zegt iemand. “Misschien kan ik naast mijn baan nog wat uren bij Annemarie vullen”, zegt een ander. "Welke dagen heeft ze nog nodig en kan ik iets betekenen?"

De meeste reacties komen van mensen uit de zorg. Maar niet iedereen. “Ik wil er graag aan bijdragen dat Annemarie de zorg krijgt in de vakantiemaanden die ze zo hard nodig heeft,” schrijft Karin. "Ik kom niet uit de zorg maar ben een heel zorgzaam type!"

Alle berichtjes komen bij Annemarie binnen. En ze is geroerd door zoveel aandacht en aanbod van hulp. "Ik heb er geen woorden voor. Ik ben zó overdonderd", zegt Annemarie terwijl ze door haar inbox spit. "Ik ben álles aan het lezen. Het is fantastisch, ik had dit echt nooit verwacht."

"Zo wordt hulp vinden haast een luxeprobleem!"

Dat er bij al deze reacties voldoende hulp zit, denkt ze wel. "Gisteravond heb ik al contact gehad met een vrouw die had gereageerd. Ik had haar per ongeluk gebeld om halftwaalf 's avonds, toen ik haar nummer wilde opslaan. We zaten meteen drie kwartier aan de telefoon, het klikte heel goed", vertelt ze enthousiast. "Ze wilde ook wel voor langere termijn in mijn zorgteam, dat is helemaal super. Binnenkort gaan we persoonlijk kennismaken. Ze heeft me uitgenodigd in haar tuinhuis!"

Alle andere reacties worden ook nog doorgenomen. "Vanavond komt er iemand langs die me gaat helpen, samen gaan we een selectie maken. Het zijn zóveel reacties." Sowieso krijgt iedereen een reactie terug van Annemarie. Ze is immens dankbaar voor iedereen die een berichtje heeft gestuurd. Niet alleen via de mail, ook via Facebook en via de nationale hulpgids, waar Annemarie in staat. "Zo wordt hulp vinden haast een luxeprobleem!"

