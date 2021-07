1/1 Flamingo-babyboom in Beekse Bergen: acht kuikens in week tijd

Verzorgers in de Beekse Bergen krijgen het druk met het smeren van beschuit met (roze) muisjes: in een week tijd zijn er acht flamingokuikens uit hun ei gekropen.

In het wild komen flamingo's voor in onder meer Afrika, het zuiden van Europa en in delen van Azië. De groep in de Beekse Bergen bestaat uit zo'n tachtig flamingo's.