Burgemeester Jorritsma van Eindhoven tóch niet meer over busbaan na ophef

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven (foto: ANP/Robin Utrecht). vergroot

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven rijdt toch niet meer over de busbanen in zijn stad. Dat laat hij weten in een schriftelijke verklaring. Afgelopen week ontstond er ophef over het feit dat Jorritsma over de busbanen rijdt.

Jorritsma laat weten nu toch alleen van de busbanen gebruik te maken in noodzakelijke gevallen, ‘zoals crises en calamiteiten’. “Ik betreur de ontstane ophef. Dit is niet in het belang van de stad en laat mij niet onberoerd", zegt Jorritsma. De vergunning voor de dienstauto van de burgemeester wordt aangepast.

Eerder liet de gemeente Eindhoven in een verklaring weten dat de burgemeester ‘kei- en keihard werkt’. “Dan is het wel handig dat hij vlot van A naar B kan”, liet zijn woordvoerder weten.

De Lijst Pim Fortuyn Eindhoven stelde maandag raadsvragen over de zaak. Dit nadat de partij een briefje van busvervoerder Hermes had gezien. Daarin werd opgeroepen niet meer naar de dienstauto van Jorritsma, een blauwe Audi E-tron, te toeteren. Chauffeurs deden dit omdat ze dachten dat er illegaal op de busbanen werd gereden.

Toeterende chauffeurs kregen van busvervoerder Hermes via een briefje het verzoek niet meer na de burgemeester te toeteren.

