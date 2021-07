Met rode loper en confettikanon laat Mees speciaal onderwijs achter zich

Terwijl de meeste examenleerlingen al lang van hun welverdiende vakantie genieten, moest Mees Hoogenboom (16) uit Tilburg de afgelopen weken nog aan de bak. Mees is leerling van scholengemeenschap De Keyser, middelbare school voor speciaal onderwijs. Maar nu zit het er eindelijk ook voor hem op: hij is geslaagd. En dat werd donderdagmiddag groots gevierd.

Een diploma-uitreiking met bijbehorend gala op school zit er met de weer verscherpte coronamaatregelen nog steeds niet in. Maar als Mees niet naar het feestgedruis kan, komt het feestgedruis wel naar hem. Luid getoeter klinkt er in de straten. Als Mees de deur opendoet, springen zijn leraren uit een busje. Terwijl er één de rode loper uitrolt, knalt de ander het confettikanon af. Uit een speaker klinkt opzwepende muziek, een fles wordt ontkurkt: “Mees, speciaal voor jou!”

Als iedereen met een glas alcoholvrije champagne in de hand staat, gaat de muziek zachter. Zijn mentor Janneke Visser neemt het woord. “Lieve Mees. Wat ben jij gegroeid het afgelopen jaar! Stil zitten kon je niet, maar vrolijk was je altijd. Blijf zoals je bent, met af en toe de rem erop. Dan komt het met jou helemaal goed.”

Omdat hij in het examenjaar zat, mocht Mees dit jaar wel gewoon naar school. Nou ja, zeg maar moest. “Hij mopperde wel eens”, zegt moeder Kristel. “Omdat-ie wist dat de rest niet hoefde en hij wel. Vond-ie niet leuk.” “Helemaal op het laatst,” zegt Mees: “Met de mondelinge examens. Toen was iedereen al vrij en moest ik nog drie weken extra naar school."

Toen Mees naar de vierde klas moest, ging hij naar het speciaal onderwijs. “Ik heb PDD-NOS en vroeger had ik een agressie-probleem, maar dat is nu een heel stuk minder. En ik ben best wel sociaal geworden. Ik ben blij dat ik naar een andere school ben gegaan.” “Mees vond het moeilijk om zijn emoties te tonen”, zegt zijn moeder. Vader voegt toe: “De eerste jaren waren best pittig. De laatste jaren zit er een continu stijgende lijn in.”