Luchtballon landt maar net aan de goede kant van de vangrail langs snelweg

Dat was even schrikken donderdagavond voor het verkeer op de A17 bij Roosendaal. En voor de inzittenden van een luchtballon. Het gevaarte waarin ze zaten, landde maar net aan de goede kant van de vangrail langs de snelweg. Ook ging de ballon veilig plat in een aangrenzend weiland, zo meldt Rijkswaterstaat.

Het incident gebeurde rond tien uur vlak bij knooppunt De Stok. Of het de bedoeling was om met de luchtballon zo dicht bij een snelweg te landen, is de vraag.

Anderzijds: is het best een great job om te voorkomen dat het verkeer er echt last van zou hebben gehad. Roel de Laat van Rijkswaterstaat, die poolshoogte was komen nemen, zag er de humor wel van in. "Er is nu geen vuiltje meer aan de lucht", aldus de weginspecteur. Hij had ook kunnen zeggen dat het met een sisser was afgelopen.

Met de ballon voert een uitzendbureau overigens de campagne GREAT JOB. Honderden werkgevers en werknemers uit de procesindustrie hebben met dit soort ballonnen al tot grote hoogte kunnen stijgen, om ze te bedanken voor hun inzet in deze sector.

