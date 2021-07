Zeldzame roofdieren geboren in Zooparc Overloon

Moeder met de kleintjes (foto: Zooparc Overloon). Foto's: Zooparc Overloon Volgende Vorige vergroot 1/2 Moeder met de kleintjes (foto: Zooparc Overloon).

Bijzonder babynieuws vanuit ZooParc in Overloon. In de dierentuin zijn twee fossa's geboren. Het zeldzame roofdier leeft in het wild op Madagaskar, en het is voor het eerst dit jaar dat er fossa's in een dierentuin ter wereld komen.

De kleintjes, een mannetje en een vrouwtje, bleven na hun geboorte in hun nestje, waar ze zo veel mogelijk met rust werden gelaten. Inmiddels zijn ze groot genoeg om naar buiten te kunnen. Samen met hun moeder Mandaka verkennen ze het buitenverblijf.

Ook de vader van de jonkies verblijft sinds november vorig jaar in ZooParc. "Tijdens de paartijd zijn ze bij elkaar gebracht en met succes, zo blijkt", zegt hoofd dierverzorging Steven van den Heuvel.

Op Madagaskar leeft de fossa in de bossen, waar hij jaagt op vogels en halfapen, zoals de ringstaartmaki. Het zijn uitstekende klimmers en ze springen makkelijk van tak naar tak. Slapen doet de fossa overdag in een holle boom of in een hol in de grond. 's Nachts worden ze actief.

Bedreigde diersoort

Er zijn steeds minder fossa's in het wild. De diersoort staat als 'kwetsbaar’ op de Rode Lijst van IUCN. Dit komt doordat zijn leefgebied steeds kleiner wordt door boskap.

Daarnaast wordt het dier bedreigd door stroperij. Het vlees van de fossa wordt lokaal als delicatesse beschouwd. Ook boeren jagen op de dieren, om zo hun pluimvee te beschermen.

