Prikbus is uitkomst als je in de zeevaart werkt (of lastig kunt plannen)

Wanneer je wekenlang op zee bent, ergens ver van huis, is het vaak lastig om plannen te maken. Daarom is de prikbus bij winkelcentrum Hoge Vucht in Breda ideaal voor Marcel Verlaan (35). "Ik ben steeds drie weken thuis en dan weer drie weken op zee, dus plannen is niet te doen."

"Ik werk in de zeevaart, dus plannen is echt lastig voor mij. Ik heb mijn afspraken geprobeerd in te plannen door te bellen met de GGD. Maar dat bleek erg lastig, omdat ik steeds 3 tot 4 weken achter elkaar aan het varen ben." Toen Marcel hoorde over de prikbus besloot hij meteen vanuit Zevenbergen naar Breda te rijden. "Het leek me een mooie gelegenheid om hier de eerste prik te halen."

Sinds donderdag wordt er geprikt op het parkeerterrein bij winkelcentrum Hoge Vucht. Op de eerste dag werden er 270 mensen gevaccineerd, zo vertelt de locatiecoördinator van de GGD. "De meeste mensen komen hierheen vanwege de bereikbaarheid en de vrije inloop. Het gaat vaak om arbeidsmigranten en ouderen."

Toch stappen er zo nu en dan ook jongeren de prikbus binnen. De 16-jarige Lotte Vermeulen is met haar vader op pad. "We hebben met de GGD gebeld om een afspraak te maken, maar ze zaten vol. Daarom zijn we nu hier. Ik vind het eigenlijk wel leuk zo in een bus. Het is weer eens wat anders."

De prikbus staat deze vrijdag en zaterdag van negen uur 's morgens tot zes uur 's middags op het parkeerterrein bij Hoge Vucht. Wijkbewoners die zich in de bus willen laten vaccineren hoeven daar geen afspraak voor te maken. Wel is het nodig om een geldig legitimatiebewijs te tonen. Meer info staat op de website van GGD West-Brabant.

