Kat Bonnie zat helemaal onder de vlooien en sterft: 'Ze werd leeggezogen'

Bonnie was ernstig verzwakt door de vele vlooien. (Foto: Dierenopvangcentrum De Doornakker) vergroot

Ernstig verzwakt kwamen de zwerfkatjes Bonnie en Benny in het dierenasiel in Eindhoven terecht. Niet alleen waren ze flink vermagerd, toen de medewerkers van het asiel dichterbij kwamen ontdekten ze dat ze helemaal onder de vlooien zaten. Honderden waren het er, de katten werden letterlijk opgegeten. Bonnie bleek niet meer te redden. Ze stierf terwijl de dierenarts probeerde haar een bloedtransfusie te geven.

De katjes, waarschijnlijk broer en zus, zwierven al een tijdje rond op de parkeerplaats van een supermarkt in Nuenen, toen iemand zich over hen ontfermde en ze naar Dierenopvangcentrum De Doornakker in Eindhoven bracht.

Daar deden de medewerkers er alles aan om de uitgemergelde dieren weer op te lappen. Beide waren er slecht aan toe. "Ze kregen een antivlooienmiddel en werden intensief gekamd maar het was ongelofelijk, de vlooien bleven maar komen", vertelt Wilbert Veldman, locatiebeheerder van het Eindhovense dierenasiel.

"Een van onze medewerksters is drie uur met een pincet in de weer geweest om de vlooien weg te plukken, maar het bleek onbegonnen werk. Bonnie was wit, maar leek wel zwartwit gevlekt. Ze was bezaaid met vlooien, die haar echt leegzogen."

De vele vlooien bij Bonnie waren niet te bestrijden. (Foto: Dierenopvangcentrum De Doornakker) vergroot

Toen Bonnie in bad werd gedaan om haar te wassen, kleurde het bad binnen een paar seconden donkerrood. Volgens dierenarts Marianne Postma komt dit door de uitwerpselen van de vlooien, waar bloed in zit. "Pas na een aantal wasbeurten bleef het water helder", zegt ze.

Het water kleurde donkerrood door de vele vlooienpoep waar bloed inzit. (Foto: Dierenopvangcentrum De Doornakker) vergroot

Terwijl Benny de vlooienplaag leek te overwinnen en weer ging eten en drinken, ging Bonnie steeds harder achteruit door ernstige bloedarmoede. Afgelopen week werd ze naar het dierenziekenhuis in Geldrop gebracht voor een bloedtransfusie. Terwijl ze daar bezig waren de bloedgroep te bepalen, stopte haar hartje met kloppen, omdat ze simpelweg op was.

De medewerkers van het asiel zijn verslagen. "We hebben er alles aan gedaan om het beestje er bovenop te helpen, maar er was geen redden meer aan. Dat doet echt wat met je. Zo extreem heb ik het zelf niet eerder meegemaakt", zegt Veldman.

Foto: Dierenopvangcentrum De Doornakker vergroot

Zwervertjes die binnenkomen bij het asiel, krijgen standaard een vlooienbehandeling. "En het merendeel komt daar gelukkig goed doorheen", stelt de beheerder. "Maar Bonnie was de uitzondering die te ver heen was. Het is heel triest. Gelukkig maken we het niet vaak mee."

